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الجيش السوداني: التظاهرات إهدار للطاقات والوقت ولن توصل للحل السياسي

31 - ديسمبر - 2021

السودان

سونا
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قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية إن “استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هي سوى استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت”.

وقال إن “هذه التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي”، مؤكدا أن “التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان”.

واعتبر أن “هناك أيادي خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى وهي لا تريد لا انتخابات ولا ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية”، مشيرا إلى أن “هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نفذت فى دول أخرى وذلك لتقسيم السودان وتفتيته”.

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