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الجيش السوداني: الرئيس السابق عمر البشير لا يزال في مستشفى عسكري

منذ 13 دقيقة
الجيش السوداني

الجيش السوداني

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قال الجيش السوداني الأربعاء إن الرئيس السابق عمر البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية.

وأضاف في البيان “توضح القوات المسلحة أن جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد” في إشارة إلى الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

هذا وقال مصدران بمستشفى عسكري بالعاصمة السودانية إن الرئيس السابق عمر البشير نُقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل\نيسان.

وأصبح مكان تواجد البشير مثار تساؤلات بعدما أعلن الوزير السابق في حكومته علي هارون أمس الثلاثاء 25\4\2023 أنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين.

والبشير وهارون مطلوبان لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامهما بارتكاب جرائم في دارفور.

    المصدر :
  • رويترز

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