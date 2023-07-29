الأحد 11 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السودان.. الجيش يتهم قوات الدعم السريع بقصف المدنيين

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2023 11:45 مساءً
تواصل الاشتباكات في السودان

تواصل الاشتباكات في السودان

A A A
طباعة المقال

اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، مساء السبت، بقصف حي الرميلة الواقع بجوار سلاح المدرعات، ما أدى لوفاة 4 أطفال من أسرة واحدة، وامرأة.

وجاء في بيان صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: “مواصلة لانتهاكاتها الوحشية بحق المدنيين العزل واستمرارا لمحاولات تهجير المواطنين القسري من منازلهم للاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية، قامت الميليشيا المتمردة مساء السبت بقصف مدفعي على حي الرميلة بجوار سلاح المدرعات ما أدى إلى وفاة أسرة تتكون من 4 أطفال وإصابة والدتهم إصابة بليغة، كما توفت إمرأة أخرى بنفس الحي متأثرة بجراحها”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر الجيش السوداني، اليوم السبت، بمقتل 20 شخصا من قوات الدعم السريع خلال محاولة للهجوم على سلاح المدرعات.

وأضافت مصادر الجيش السوداني أن “الدعم السريع هاجمت أهم قواتنا بسلاح المدرعات بالتزامن مع ظهور حميدتي”.

وكانت السفارة الأميركية في السودان، قد دعت الجمعة الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

    المزيد من أخبار العالم

    انفجار مصنع في تايلاند- أرشيفية
    تايلاند.. مقتل 9 أشخاص في انفجار مستودع مفرقعات
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا
    خزان صافر
    تفريغ 20% من خزان "صافر" النفطي قبالة اليمن

    الأكثر قراءة

    أحمد ماضي
    أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!
    انفجار في منطقة السيدة زينب
    انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
    الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
    بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"