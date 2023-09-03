الجيش السوداني يشن هجوما لقطع طرق إمداد قوات الدعم السريع

قال شهود إن الجيش السوداني شن هجوما ضاريا على طرق إمداد تستخدمها قوات الدعم السريع شبه العسكرية اليوم الأحد، في الوقت الذي أعلن فيه قائد الجيش رفضه التوصل إلى حل عن طريق التفاوض على ما يبدو.

وتسبب الصراع المستمر منذ 15 أبريل نيسان في تدمير السودان وتفاقم الجوع وتدمير البنية التحتية وقتل مئات المدنيين.

ونفذ الجيش عدة ضربات جوية في مدينة أم درمان اليوم الأحد غداة إعلان مصادر عسكرية نشر أعداد كبيرة من القوات البرية والأسلحة الثقيلة في مسعى لتعزيز السيطرة على المدينة.

ومن شأن هذه الهجمات أن تقطع طريق إمداد رئيسيا لقوات الدعم السريع، التي ترسل الإمدادات من منطقة دارفور إلى أم درمان ثم إلى بحري والعاصمة الخرطوم عبر نهر النيل.