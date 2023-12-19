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الجيش السوداني يعلن انسحاب قواته من مواقعها في مدينة ود مدني

منذ 9 دقائق
الجيش السوداني

الجيش السوداني

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قال الجيش السوداني في بيان الثلاثاء إن قواته انسحبت من مواقعها في مدينة ود مدني، مضيفا أنه سيحقق في أسباب الانسحاب.

واستولت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في وقت سابق من الأسبوع على مدينة ود مدني المكتظة بالنازحين وتعتبر مركزا للمساعدات.

من جهته قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في وقت سابق الثلاثاء، إنه سيترك أمر إدارة ود مدني وولاية الجزيرة لأعيان الولاية.

وأضاف قائد الدعم السريع أن المدنيين في ود مدني وولاية الجزيرة سيظلون في أمن وسلام وأمان.

وأوضح حميدتي: “أصدرنا أوامر للدعم السريع بعدم الاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة في ود مدني”.

وفيما لا تزال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع مستمرة، أفادت مصادر سودانية بأن القتال في ود مدني أجبر الآلاف على النزوح مجدداً لولايتي سنار والقضارف، فيما قالت ممثلة اليونيسف في السودان إن مدينة ود مدني تستقبل مئات الآلاف من النازحين ونعمل على دعم المتضررين.

    المصدر :
  • رويترز

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