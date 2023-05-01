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الجيش السوداني يعلن تدمير قدرات الدعم السريع القتالية إلى النصف

منذ 7 دقائق
الجيش السوداني

الجيش السوداني

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قال الجيش السوداني، الاثنين، إن قواته تمكنت خلال 15 يوما من تخفيض قدرات قوات الدعم السريع القتالية بما بين 45 و55%.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش السوداني عبر فيسبوك، تحت عنوان “الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان”.

وقال الجيش في البيان: ورثت البلاد عبئا ثقيلا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين مليشيا الدعم السريع، تدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبا للبلاد وترويعا ونهبا للمواطنين.

وأضاف: نطمئن مواطنينا إلى أنه لا تنازل عن تحقيق تطلعاتهم في عدم عودة عقارب الساعة للوراء، ولن نسمح بأن تقوم بالبلاد مجددا أي تشوهات في بنيتها العسكرية من خلال بوابة القوات المسلحة السودانية، مهما ارتفعت تكلفة ذلك.

وتعالت أصوات الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الاثنين رغم تمديد الهدنة في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من “لحظة انهيار” على الصعيد الإنساني.

وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ أن بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل/ نيسان.

هدنة جديدة

واتفق الجانبان أمس الأحد على تمديد هدنة، كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف الليلة الماضية، لمدة 72 ساعة في خطوة قالت قوات الدعم السريع إنها جاءت “استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية”.

وقال الجيش إنه يأمل أن يلتزم من وصفهم بأنهم “متمردون” بمتطلبات تنفيذ الهدنة رغم رصد نية لمحاولة الهجوم على بعض المواقع.

ودوت أصوات قذائف المدفعية والغارات الجوية والنيران المضادة للطائرات في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الاثنين.

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