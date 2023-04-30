الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة

قال الجيش السوداني في بيان، الأحد، إنه وافق على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة بدءا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في منتصف هذه الليلة.

وأضاف الجيش “على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة”.

وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ أن تحولت منافسة قديمة على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى صراع في 15 أبريل نيسان.

وأعلنت قوات الدعم السريع تمديد الهدنة الإنسانية، التي كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف ليل اليوم الأحد (2200 بتوقيت جرينتش)، لمدة 72 ساعة “استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية”. ولم يعلق الجيش على هذا الإعلان حتى الآن.

واستمر القتال بين الطرفين على الرغم من سلسلة اتفاقات لوقف إطلاق النار عبر تدخل وسطاء من بينهم الولايات المتحدة.

وفي محاولة على ما يبدو لإعطاء دفعة لقواته، قال الجيش أمس السبت إنه بدأ نشر وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي بجنوب الخرطوم وسيتوالى نزولها تدريجيا في مناطق أخرى من العاصمة.

وقالت الشرطة السودانية إن شرطة الاحتياطي المركزي انتشرت لحماية الأسواق والممتلكات التي تعرضت للنهب. وحذرت قوات الدعم السريع شرطة الاحتياطي المركزي أمس السبت من أن تصبح طرفا في القتال.

وشرطة الاحتياطي المركزي هي فرقة كبيرة مدججة بالسلاح من الشرطة السودانية ولديها خبرة قتالية اكتسبتها من صراعات في دارفور بغرب البلاد وفي جبال النوبة في الجنوب.

وفي مارس آذار 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي متهمة إياها باستخدام القوة المفرطة ضد محتجين كانوا يتظاهرون في الخرطوم وأماكن أخرى رفضا لانقلاب عسكري في عام 2021.