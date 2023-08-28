قائد الجيش السوداني: نكرس كل جهدنا لإنهاء الخيانة والتمرد

أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، “عدم وجود أي صفقة أو اتفاق مع أي جهة”، واصفا من يزعمون ذلك بـ”الواهمين”.

وشدد في كلمة له داخل قاعدة “فلامنغو” العسكرية في مدينة بورتسوادن، الواقعة على البحر الأحمر، على أن “قوات الجيش تقاتل وحدها دون دعم من أي أحد”، مضيفا: “نحن نقف في قتالنا دون أي ظهير، ونعتمد على أنفسنا في قتالنا”.

واستطرد: “الآن نحن نكرس كل جهدنا للحرب، وإنهاء الخيانة والتمرد”.

وكان البرهان قد وصل، الأحد، إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد، قادما من مدينة عطبرة.

وجاءت هذه التطورات في ظل تواصل الاشتباكات في العديد من مناطق السودان. كما وقصف الجيش السوداني مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في شرق ووسط مدينة أم درمان.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، الأحد، مع تواصل الغارات الجوية على العاصمة الخرطوم وضواحيها، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأسفر القتال في السودان عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفق منظمة “أكليد” غير الحكومية، لكن الحصيلة الفعلية تبدو أكبر، لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، في حين يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.