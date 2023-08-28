الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الجيش السوداني: نكرس كل جهدنا لإنهاء الخيانة والتمرد

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2023 2:59 مساءً
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

A A A
طباعة المقال

أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، “عدم وجود أي صفقة أو اتفاق مع أي جهة”، واصفا من يزعمون ذلك بـ”الواهمين”.

وشدد في كلمة له داخل قاعدة “فلامنغو” العسكرية في مدينة بورتسوادن، الواقعة على البحر الأحمر، على أن “قوات الجيش تقاتل وحدها دون دعم من أي أحد”، مضيفا: “نحن نقف في قتالنا دون أي ظهير، ونعتمد على أنفسنا في قتالنا”.

واستطرد: “الآن نحن نكرس كل جهدنا للحرب، وإنهاء الخيانة والتمرد”.

وكان البرهان قد وصل، الأحد، إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد، قادما من مدينة عطبرة.

وجاءت هذه التطورات في ظل تواصل الاشتباكات في العديد من مناطق السودان. كما وقصف الجيش السوداني مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في شرق ووسط مدينة أم درمان.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، الأحد، مع تواصل الغارات الجوية على العاصمة الخرطوم وضواحيها، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأسفر القتال في السودان عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفق منظمة “أكليد” غير الحكومية، لكن الحصيلة الفعلية تبدو أكبر، لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، في حين يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

    المزيد من أخبار العالم

    إعصار
    زيادة قوة فرانكلين إلى إعصار من الفئة الثالثة
    السينما- تعبيرية
    فيلم يكتسح "باربي" ويسيطر على شباك التذاكر
    ماكدونالدز الصين
    تروستار تعتزم إنشاء صندوق جديد لإدارة حصتها في ماكدونالدز الصين

    الأكثر قراءة

    صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
    النائب جبران باسيل
    "لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟
    محمد صلاح ويورغن كلوب
    عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية