الأربعاء 20 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش السوري يخسر 3 جنود في اشتباكات السويداء والدفاع تؤكد دعم "المبادرات السلمية"

14 - يوليو - 2025
لقطات لانتشار قوى الأمن الداخلي على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء - سانا

لقطات لانتشار قوى الأمن الداخلي على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء - سانا

A A A
طباعة المقال

سقط ثلاثة من عناصر الجيش السوري قتلى أثناء محاولات فض الاشتباكات المستمرة في مدينة السويداء، التي أسفرت وفق إحصاء أولي عن مقتل 37 شخصاً.

وقبل ذلك، أكدت وزارة الدفاع السورية دعمها لأي مبادرة لتعزيز السلم الأهلي وترسيخ المواطنة.

وقالت الوزارة في بيان إن “استعادة الأمن في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين”، كما أعلنت عن بدء نشر وحدات عسكرية بالسويداء، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين بمناطق الاشتباكات بالسويداء.

وقُتل 37 شخصا، وأصيب عشرات في اشتباكات شهدتها محافظة السويداء بجنوب سوريا، في إحصاء أولي، الأحد.

وأعربت وزارة الداخلية السورية عن “بالغ القلق” بعد “اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس” في شرق مدينة السويداء، وأسفرت عن سقوط “أكثر من 30 قتيلا، ونحو مئة جريح في إحصاء أولي”، بحسب ما جاء في بيان.

وأفادت الوزارة بأن “وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلا مباشرا في المنطقة لفض النزاع، وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن، وملاحقة المتسببين بالأحداث، وتحويلهم إلى القضاء المختص”، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الاشتباكات وقعت “على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة”.

وهي أول اضطرابات تشهدها المنطقة منذ أعمال العنف التي وقعت بين مسلحين وقوات الأمن، وأوقعت عشرات القتلى في أبريل ومايو.

وكانت منصة “السويداء 24” المحلية أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر طبية عن وقوع مواجهات مسلحة وتبادل إطلاق قذائف، مشيرة إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.

ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى “ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار”، مضيفا “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مايك هاكابي
واشنطن تطلب من إسرائيل التحقيق في مقتل أمريكي بالضفة الغربية
القوات السورية تدخل مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز
واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على الجيش السوري.. فكيف ردت تل أبيب؟
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو
رئيس وزراء فرنسا يقترح تجميد الإنفاق وإلغاء عطلتين لدعم الإصلاح المالي

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
الخطوط الجوية التركية
هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!