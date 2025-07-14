الجيش السوري يخسر 3 جنود في اشتباكات السويداء والدفاع تؤكد دعم "المبادرات السلمية"

سقط ثلاثة من عناصر الجيش السوري قتلى أثناء محاولات فض الاشتباكات المستمرة في مدينة السويداء، التي أسفرت وفق إحصاء أولي عن مقتل 37 شخصاً.

وقبل ذلك، أكدت وزارة الدفاع السورية دعمها لأي مبادرة لتعزيز السلم الأهلي وترسيخ المواطنة.

وقالت الوزارة في بيان إن “استعادة الأمن في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين”، كما أعلنت عن بدء نشر وحدات عسكرية بالسويداء، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين بمناطق الاشتباكات بالسويداء.

وقُتل 37 شخصا، وأصيب عشرات في اشتباكات شهدتها محافظة السويداء بجنوب سوريا، في إحصاء أولي، الأحد.

وأعربت وزارة الداخلية السورية عن “بالغ القلق” بعد “اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس” في شرق مدينة السويداء، وأسفرت عن سقوط “أكثر من 30 قتيلا، ونحو مئة جريح في إحصاء أولي”، بحسب ما جاء في بيان.

وأفادت الوزارة بأن “وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلا مباشرا في المنطقة لفض النزاع، وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن، وملاحقة المتسببين بالأحداث، وتحويلهم إلى القضاء المختص”، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الاشتباكات وقعت “على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة”.

وهي أول اضطرابات تشهدها المنطقة منذ أعمال العنف التي وقعت بين مسلحين وقوات الأمن، وأوقعت عشرات القتلى في أبريل ومايو.

وكانت منصة “السويداء 24” المحلية أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر طبية عن وقوع مواجهات مسلحة وتبادل إطلاق قذائف، مشيرة إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.

ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى “ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار”، مضيفا “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين”.