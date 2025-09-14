الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
الجيش الصيني يحذر الفلبين من الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

منذ 7 دقائق
علم الصين

ذكر متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني أن الجيش قام الأحد بدوريات “روتينية” في بحر الصين الجنوبي، وحذر الفلبين من أي استفزازات.

وقال المتحدث إن على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد في المنطقة.

وتطالب الصين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو ممر مائي يمر عبره تجارة تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار سنويا، على الرغم من وجود مطالبات أخرى بالسيادة من الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.

    المصدر :
  • رويترز

