الجيش العراقي يحكم قبضته على الحدود مع سوريا

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، السبت، قرب إنجاز التحصينات على الحدود العراقية السورية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، واع.

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية إن “الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا”، مؤكداً أنه “لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات.. وأبراج مراقبة حرارية”.

وتابع : “إضافة إلى مسلك الحدود العراقية بمساندة قطعات الجيش العراقي، فقد وصلت نسبة إنجاز تحصينها بنسبة 80% لغاية الآن”.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبالغ مالية لإكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية، فيما كان ، قائد قيادة حرس الحدود ،حامد الحسيني، قد أكدبدء لسيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال في الحسيني في أكتوبر الماضي عبر بيان صحفي، إن “القوات باشرت بتحصين الحدود مع سوريا، وإكمال الأسيجة المانعة”.

وأضاف، أن “قوات حرس الحدود قطعت شوطا كبيرا في تأمين الحدود مع سوريا من الجهة الشمالية الغربية لمحافظة نينوى”.

وأشار إلى أن “الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمني وقطع أغلب عمليات التسلل الإرهابي والتهريب”.