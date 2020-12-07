الجيش الليبي يؤكد جهوزيته بعد رصده حشد عسكري للمليشيات غرب سرت

أكد الجيش الليبي، الإثنين، على جهوزيته للتعامل مع أي طارئ، بعد رصده حشودات عسكرية للمليشيات التابعة لحكومة “الوفاق” بطرابلس وعمليات نقل أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

وأشار الجيش في بيان له أنه “أصدر تعليمات وأوامر عسكرية إلى كافة وحداته في كل المناطق بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري”.

وجدد التأكيد على التزامه وتمسكه باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 بجنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشهد منطقة غرب ليبيا حشدا من المرتزقة والمليشيات، إضافة إلى استمرار تركيا في إرسال طائرات شحن عسكرية بشكل يومي.

وكشفت مصادر عسكرية، عن تحشيد ضخم لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية في قاعدة الوطية غربي البلاد.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها كونها غير مخولة بالتحدث للإعلام، إن مرتزقة تابعين لحكومة فايز السراج انتقلوا في عدد من الحافلات المدرعة في طرابلس إلى الساحل الغربي للبلاد على طريق البيفي.

ويربط طريق البيفي منطقتي الخمس وتاجوراء غربي العاصمة طرابلس مرورا بجنوبها حتى الساحل الغربي حيث الزاوية وصرمان وصبراتة والوطية”.

وأكدت المصادر أن سيارات إسعاف ميدانية تستخدم لنقل المليشيات والمرتزقة المصابين في المعارك سابقًا توجهت في رتل باتجاه مطار العاصمة طرابلس.

وخلال الآونة الأخيرة، استقبلت مطارات الوطية ومصراتة أكثر من 25 رحلة قادمة من تركيا على متنها مرتزقة ومعدات عسكرية، حسب مصادر استخباراتية ليبية، وذلك على الرغم من انعقاد مسارات لحل الأزمة في ليبيا تجري برعاية البعثة الأممية.