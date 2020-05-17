الجيش الليبي يسقط 4 طائرات تركية في محيط العاصمة طرابلس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن الجيش الوطني الليبي سابقا عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة التركية التي توفر الدعمَ الجوي لمليشيات طرابلس والمرتزقة في هجماتهم على مواقع تمركز القوات المسلحة.

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية، بينها طائرتا تجسس في محيط العاصمة طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية بعدَ رصدها في سماء قاعدة الوطية الجوية.

كما أكد أن الجيش اشتبك مع عناصر ميليشيات طرابلس، والمرتزقة التي حاولت التقدم باتجاه القاعدة، وتمكن من أسر 9 مسلحين.

كما أفادت مصادر عسكرية بإسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار، إضافة إلى طائرتي تجسس في مناطق متفرقة من العاصمة.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حربا ضد الإرهاب لأجل تحرير طرابلس التي تقع في قبضة الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.

وحرصت تركيا على إرسال دفعات كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بحسب ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن المقاتلين الأجانب، لم يستطيعوا إنجاز ما كانت تطمح إليه أنقرة.