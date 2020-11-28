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الجيش الليبي يعتقل 7 عناصر إرهابية لتنظيم القاعدة

منذ ساعتين
الجيش الوطني الليبي

الجيش الوطني الليبي

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أعلن الجيش الوطني الليبي،السبت، عن اعتقال عدد من العناصر الإرهابية ، خلال عملية نوعية قوات العمليات الخاصة نفذت “عملية نوعية” جنوب غربي البلاد، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأوضح الجيش الليبي أنه تم اعتقال 7 عناصر إرهابية من جنسيات مختلفة خلال الأسبوع الماضي، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

وكانت القوات المسلحة الليبية قد نفذت، الثلاثاء، مناورة عسكرية ميدانية موسعة بالذخائر الحية، تحت اسم “مناورة الشهيد الفريق ونيس بوخمادة”.

وذكرت صفحة “شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية”، على فيسبوك، أن المناورة “شملت ضربات جوية من قبل الطيران الحربي، إضافة لعملية إنزال جوي لفرق المشاه وتعاملهم بالذخائر الحية الدقيقة”.

كما شاركت في هذه المناورة فرق من سرايا الهاون والهاوز والدبابات وسلاح الكورنيت الموجه الذين عملوا كلا حسب موضعه والتعليمات المُناط بتنفيذها في هذه المناورة.

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