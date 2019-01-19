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الجيش الليبي يعلن تصفية 3 إرهابيين مدعومين من قطر بجنوب غربي ليبيا

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، عن مقتل 3 إرهابيين من جماعة داعش المدعومة من قطر بمنطقة الشاطئ جنوب غربي البلاد.

وأكد المسماري في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مجموعة العمليات الخاصة التابعة للجيش الليبي قد قامت بعملية نوعية نفذتها فجر اليوم بمنطقة الشاطئ.

وقال المسماري: “غرفة عمليات الكرامة تعلن عن مقتل الإرهابي، عبد المنعم الحسناوي، المكنى أبو طلحه، والإرهابي المهدي دنقو، والإرهابي المصري، عبد الله الدسوقي، في عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد، فجر اليوم الجمعة، بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي”.

وتابع:”العملية العسكرية، جاءت بعد توارد معلومات بوجود عناصر إرهابية “داعشية”، في الموقع الذي يقع شمال غرب مدينة سبها، بحوالي 60 كيلومتراً”.

وكان العميد أحمد المسماري، قد أكد إن قطر وتركيا تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا، مؤكدا أن الجيش الليبي سيسحق أتباع هذه الدول من الجماعات الإرهابية خلال حربه في الجنوب وكل المدن الليبية.

وأوضح في تصريحات صحفية سابقة أن قوات الجيش الليبي تحركت نحو الجنوب منذ يومين، ووصلت إلى منطقة الانتظار، حيث ستبدأ ببسط السيطرة في منطقة سبها وأوباري وتصل للمناطق كافة، لتطهيرها من العصابات الإجرامية التي تمارس إرهابها بحق أهل الجنوب”.