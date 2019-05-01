الجيش الليبي يكشف استخدام الميليشيات لصواريخ “سام 7”

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أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسمارى، أن القوات المسلحة حصلت على صواريخ “سام 7” من الإرهابيين، وهي صواريخ تشكل خطورة وتهدد الأمن الخارجي.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الليبي عن تعزيزات عسكرية دفع بها إلى تخوم طرابلس، تمهيداً لما قال إنها عملية تطهير آخر المناطق فيها، بعد أن تمت عملية استنزاف الميليشيات، بحسب تعبيره وتدمير قدراتها القتالية.

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وقال المسماري إن الجيش الوطني حقق تقدماً في محاور صلاح الدين وعين زارة، وهو ما يساعده على تحقيق نقاط اقتراب نحو الأحياء الرئيسية في قلب طرابلس.

وأظهرت مشاهد بثتها وحدة الإعلام التابعة للجيش الليبي جانباً من الاشتباكات التي دارت في خلة الفرجان، وكذلك تقدم الجيش في اتجاه منطقة صلاح الدين، حيث قال الجيش إنه أسر عدداً من مقاتلي الكتائب التابعة لحكومة الوفاق، إضافة إلى مصادرة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة بينها صواريخ “سام 7” المضادة للطائرات.

 

المصدر: دبي – قناة العربية

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