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الجيش المصري يعلن وفاة لواء في القوات المسلحة بسبب كورونا

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء اليوم الأحد، أن ضابطا برتبة لواء في القوات المسلحة المصرية، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوكالة إن القوات المسلحة المصرية ”تنعي بمزيد من الحزن والأسى ابنا من أبنائها، هو لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه اليوم الأحد“.

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وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن اللواء خالد شلتوت ”توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد“.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة، و4 وفيات، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 327، والوفيات إلى 14.

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