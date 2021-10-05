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الجيش المصري يكشف عن استخدام الذخيرة الحية في أضخم تدريبات عسكرية

5 - أكتوبر - 2021
علم مصر

علم مصر

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كشف المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ،، عن استخدام الذخيرة الحية في تدريبات “النجم الساطع” بمشاركة 21 دولة.

وأوضح المتحدث العسكري المصري: “المرحلة الختامية للتدريب تعد تتويجا لمراحل التدريب السابقة بتنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا النوع من التدريبات المشتركة يتطلب احترافية عالية من جانب الدولة المنظمة فاستضافة قوات من الدول الصديقة والشقيقة مع الوضع في الاعتبار اختلاف اللغة والعقيدة القتالية ونظم التسليح أمر يؤكد قدرة القوات المسلحة على التخطيط والتنفيذ.

وواصل: “أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي بالصدى الذي يحققه التدريب بكل الأوساط العسكرية الدولية، معربا عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط، وأشاد خلال المرور على مناطق وميادين التدريب بالكفاءة القتالية العالية لكل العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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