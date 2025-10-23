الجيش النيجيري يتصدى لهجمات مسلحة مدعومة بطائرات مسيّرة

أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري اليوم الخميس أن متمردين إسلاميين شنوا هجمات متزامنة في أربع مناطق بشمال شرق نيجيريا مستخدمين طائرات مسيرة مسلحة وقوة نارية كثيفة، وأحرقوا ثكنة عسكرية قبل أن تتمكن القوات من صدهم.

ونفذ المهاجمون الضربات من منتصف الليل وحتى الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش على ثلاثة مواقع للقوات في ولاية بورنو وموقع آخر في ولاية يوبي المجاورة.

وذكر ساني أوبا المتحدث باسم عمليات صد المسلحين في الجيش “أصيب بعض الجنود بجروح في أثناء الاشتباك، لكن حالتهم مستقرة. ودُمرت مركبات ومبان بنيران الطائرات المسيرات التابعة للإرهابيين وقذائف آر.بي.جي وخاصة في مافا وديكوا حيث تم اختراق الدفاعات مؤقتا”.

وأضاف أن القوات النيجيرية قتلت 50 من المهاجمين وصادرت ذخائر.

ووفقا لمنظمات للإغاثة الإنسانية فإن التمرد الذي تصارعه نيجيريا منذ أكثر من 15 عاما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وقال مصدران أمنيان إن المتمردين حاولوا قطع التعزيزات عن القوات، لكنهم اضطروا للتراجع بعد أن استدعى الجيش طائرات مقاتلة.