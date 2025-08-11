الجيش النيجيري يعلن مقتل عشرات من أفراد العصابات المسلحة في شمال غرب البلاد

قال الجيش النيجيري إنه قتل عشرات من أفراد العصابات المسلحة خلال عملية جوية وبرية مشتركة في منطقة غابات في شمال غرب البلاد، وهي منطقة تعاني من عمليات خطف جماعية وهجمات على القرى.

وأضاف الجيش أن قواته تحركت أمس الأحد بعد أن شوهد أكثر من 400 من أفراد العصابات وهم يستعدون لمهاجمة قرية في منطقة بوكويام في ولاية زامفارا.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري إن غارة جوية قتلت “عددا من زعماء العصابات سيئي السمعة وعشرات من اتباعهم”.

وأضاف أن القوات البرية اعترضت وقتلت آخرين كانوا يحاولون الفرار من المنطقة الواقعة في غابة ماكاكاري.