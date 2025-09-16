الجيش النيجيري يعلن مقتل 8 مسلحين بكمين في بورنو

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الثلاثاء، مقتل ثمانية مسلحين، بينهم قادة كبار، ينتمون لتنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا خلال كمين على طريق إمداد رئيسي في شمال شرق البلاد.

ووقع اشتباك في وقت مبكر من أمس الاثنين، بالقرب من جارين جيوا على طريق باجا كروس كاوا في ولاية بورنو، وهي منطقة يستهدفها المسلحون بشكل متكرر بهدف تعطيل العمليات العسكرية.

وقال الجيش في بيان إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا حاولوا نصب كمين لدورية وتمكنت القوات من صد المهاجمين.

وتسبب مسلحون من جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا المنشق عنها في مقتل الآلاف ونزوح واسع النطاق وتفاقم الأزمة الإنسانية في شمال شرق نيجيريا جراء هجماتهم على قوات الأمن والمدنيين.