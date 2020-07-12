الجيش الوطني يكشف عن شروطه لإعادة فتح الموانئ وحقول النفط الليبية

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كشفت قيادة الجيش الوطني الليبي ، السبت، عن عدة شروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في كلمة متلفزة إنه ينبغي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.

ودعا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.

وأشار إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وانفاقها في غير محلها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أنه دون تحقيق ذلك، وتنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، لن يكون بالإمكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط، وأن “شركائنا الدوليين يتفهمون ذلك”.

كما شدد على أن الجيش الوطني يثمن ثقة الشعبي الليبي في قيادة القوات المسلحة الليبية من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق مطالب الشعب.