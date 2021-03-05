الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تدفع بكل أتباعها إلى محارق الموت بمأرب

أكد الجيش اليمني على أن محافظة مأرب الواقعة وسط البلاد باتت مؤمنة بالكامل ومستقرة ، رغم الهجمات المتكررة لمليشيا الحوثي الانقلابية بمختلف الأسلحة والصواريخ والتي حذّر منها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومن تداعياتها الإنسانية.

في التفاصيل، أوضح العميد عبده مجلي الناطق باسم الجيش اليمني أن القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل تحولوا في العديد من الجبهات في مأرب من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي وضع عناصر الحوثيين بين فكي كماشة، مؤكدا أن المنطقة باتت عصية على الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية ووضعها مطمئن 100%.

كما كشف أن قوات الجيش اليمني قد استخدمت عمليات تكتيكية منها الالتفاف والتطويق والمفاجأة والمباغتة والأعمال التعرضية، واستطاعت من خلالها دحر الحوثيين.

دفعت بأتباعها إلى محارق الموت

ولفت الناطق باسم الجيش اليمني أيضاً في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن الميليشيات الإيرانية بعد تعرضها للهزائم المتلاحقة في مأرب، قامت بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة بصورة متواصلة على مدينة مأرب، وعلى السعودية ،مشيراً إلى أنها تدفع بكل أتباعها إلى محارق الموت والدمار بمأرب.

إلى ذلك، حذّر الناطق باسم الجيش جميع المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع الميليشيات من الزج بأبنائهم في محارق الموت والدمار وطريق اللاعودة.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان عبّر، عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى عديد الضحايا الذين يسقطون هناك.

وجدد غوتيريش، في اتصال هاتفي، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، دعوته إلى “وقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام”.