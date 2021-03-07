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الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في تعز

7 - مارس - 2021
آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 8:12 صباحًا
عناصر من الجيش اليمني- أرشيفية

عناصر من الجيش اليمني- أرشيفية

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أكد الجيش اليمني، السبت، أن قواته تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في غرب محافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن المعارك تدور في منطقة عزلة اليمن بمديرية مقبنة غرب تعز.

يذكر أن وكالة الأنباء اليمنية كانت أفادت في وقت سابق، السبت، بمقتل شرطي وإصابة 7 آخرين في قصف حوثي بطائرة مسيرة على مركز الشرطة في مدينة التربة جنوب تعز.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف الحوثيين مستشفى الثورة العام في تعز بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد حراسه بجروح، وفق الوكالة.

إلى ذلك أحبط الجيش اليمني، هجوماً للحوثيين شرق محافظة الجوف، وألحق بهم خسائر بشرية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، “حاولت مجاميع من الميليشيا الحوثية صباح السبت، التقدم باتجاه مواقع في جبهة النضود، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عربات تابعة لهم”.

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