الخميس 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 15 يوليو 2021 |
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الجيش اليمني يسيطر على مواقع حوثية في مأرب

منذ 13 ساعة
الجيش اليمني - أرشيفية

الجيش اليمني - أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام يمنية،الأربعاء، بسيطرة الجيش على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية جنوبي محافظة مأرب.

ووفق وسائل الإعلام  فإن “الجيش اليمني وقبائل موالية له نفذوا هجوماً من محاور عدة بدعم جوي من التحالف العربي في مديرية رحبة جنوبي مأرب، تمكنوا خلاله من السيطرة على مركز المديرية بما فيها مقر المجمع الحكومي وإدارة الأمن”.

وأوضحت أن “القوات الحكومية استعادت السيطرة على واديي معين وبقثة ووادي مظراة ومواقع رحوم وعلفاء والأوشال جنوبي مأرب”.

وأشارت إلى أن “التقدم الميداني للجيش اليمني تحقق إثر معارك أوقعت نحو 16 قتيلاً وأكثر من 27 جريحاً من الجانبين”.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني استعادة مواقع جديدة في جبهة المشجح غرب مأرب بعملية عسكرية نفذها الثلاثاء بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية.

وشنت وحدات من قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجوماً نوعياً على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية بجبهة المشجح وأنجزت القوات المهاجمة تحرير عدد من المواقع وألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

واستهدف ‏طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعدّة غارات تعزيزات وتجمعات للمليشيات في مواقع متفرقة على امتداد مسرح العمليات القتالية غرب مأرب، ومنها تدمير سلاح مدفعية و3 أطقم قتالية.

كما أعلن الجيش اليمني، في بيانه الذي نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تصديه لهجمات انتحارية للمليشيات الحوثية في جبهتي الكسارة وصرواح، وتكبيد المليشيات خسائر كبيرة .

وشهدت جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة خلال الساعات الماضية حيث فشلت مليشيات الحوثي في تحقيق أي اختراق عسكري على امتداد مسرح العمليات في المحافظة.

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