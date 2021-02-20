الجيش اليمني يكشف اسم المسؤول الإيراني الذي يقود ميليشيا الحوثي

كشف رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، لأول مرة، المسؤول الإيراني الذي يقود ميليشيا الحوثي في المعارك.

وقال الفريق الركن صغير بن عزيز، في تصريحات مع قناة “اليمن” الفضائية، إن الشعب اليمني “على موعد مع النصر، والقضاء على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بشكل نهائي في هذه المعركة”، لافتا إلى أن “القائد الحقيقي لمعركة الحوثيين هو المدعو حسن إيرلو سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي أو ما يطلق عليه الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء”.

وأكد أن “الحوثيين ما هم إلا أداة لتنفيذ مشروع إيران التدميري في اليمن والوطن العربي”، مجددا التأكيد أنه “لا قلق على اليمن من العصابة الحوثية فالجيش لهم بالمرصاد وسيحقق الانتصار”، مشيرا إلى أن الجيش الوطني “نجح في إخراج الفئران الحوثية من مخابئها إلى معركة مفتوحة للقضاء عليها”.

وأشار بن عزيز إلى أن “معركتنا اليوم ليست معركة فئة من الشعب أو حزب أو جماعة أو منطقة؛ بل هي معركة كل اليمنيين ضد الحركة الحوثية الإرهابية الإيرانية التي تريد إخراج اليمنيين عن هويتهم اليمنية العربية”، داعيا “القبائل اليمنية التي أدركت حقيقة الحوثي من مأرب إلى شبوة وأبين وتعز وعدن والحديدة وصعدة والجوف وكل أحرار اليمن إلى الوقوف صفاً واحداً للمشاركة في تحقيق النصر”.

وخاطب رئيس أركان الجيش اليمني القبائل في مناطق سيطرة الحوثي بالقول: “إلى أهلنا في مناطق سيطرة الحوثي لا تشاركوا في تدمير اليمن وقتال إخوانكم اليمنيين لأجل الحوثي الذي يريدكم عبيدًا له وخدماً للمشروع الإيراني”.

وأكد أن “الشعب اليمني لن يقبل أن تجعله الميليشيات الحوثية تابعاً لإيران”، مشيرا إلى أن “الحركة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران دأبت على بث الشائعات والتضليل والكذب على الشعب اليمني منذ نشأتها”.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قال إن إيران وجماعة وميليشيا الحوثي ” غير جادين في تحقيق السلام داخل اليمن، مؤكدا عدم جديتهم في تحقيق السلام للشعب اليمني وللمنطقة بصفة عامة، حسبما نقل موقع “العين” الإخباري.

تصريحات هادي جاءت مساء الخميس الماضي، أثناء تسلمه في مقر إقامته في الرياض أوراق اعتماد سفراء كل من هولندا بيتر هوف، والمجر بالاش سيلماشي، وجنوب أفريقيا كوسبورت خبوشي، والبوسنه والهرسك محمد يوسيتش، لدى اليمن.

من جانبه، طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف ما وصفها بـ”الجرائم” التي ارتكبتها جماعة الحوثي، التي قال إنها “مدعومة من نظام إيران المارق”.