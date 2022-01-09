الجيش اليمني يكشف خسائر الحوثي في محافظة حجة

أكد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، السبت، إلحاق خسائر بجماعة الحوثيين، بمساندة غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن “مقاتلات التحالف العربي استهدفت 7 عربات عسكرية وتجمعات وتحصينات للحوثيين، في مديرية مستبأ شمال محافظة حجة ومزارع الجر في مديرية عبس شمال غربي المحافظة”.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن “العربات التي أعطبتها الغارات الجوية للتحالف العربي، اليوم، تحمل أكثر من 12 مسلحا من الحوثيين، ومدفعا عيار 50 مم، وآخر 23 مم، بالإضافة إلى تجمعات متفرقة وتحصينات لهم في مديريتي مستبأ وعبس”.

وكان التحالف العربي قد أعلن بوقت سابق أنه دمر 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات، فجر السبت، في محافظة حجة باليمن، “استجابة للتهديد”.

وقال التحالف إن “الحوثيين تعمدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية”، مشيرا إلى أن هذه المرة الثالثة لـ”محاولة عدائية لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيرات مفخخة”.

يذكر أن التحالف العربي، مع قوات “ألوية العمالقة” والقوات الجنوبية، كان قد بدأ مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب.