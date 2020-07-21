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أكدت مصادر سعودية أن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز ” جيدة ومستقرة” .

قالت ثلاثة مصادر سعودية، إن الحالة الصحية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض، أمس الإثنين، بسبب التهاب في المرارة بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية.

وقالت المصادر السعودية الثلاثة لرويترز، رافضة نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث، اليوم الثلاثاء، إن الملك ”بخير“.

وقال مسؤول بالمنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الإثنين، وكان ”هادئا“ وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن أمس الإثنين.

وقال مصدر دبلوماسي، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سافر عائدًا إلى الرياض أمس الإثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، وألغى اجتماعًا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر.

وقال المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث، إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

وأفاد بيان صادر من الديوان الملكي السعودي، الاثنين، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، ”دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق الـ 20 من يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية“ .