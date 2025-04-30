الحجاج يبدؤون التوافد على السعودية استعدادًا لموسم حج 1446

شرعت أولى وفود حجاج بيت الله الحرام، يوم أمس الثلاثاء، في الوصول إلى المنافذ السعودية من مختلف الدول، تمهيدًا لأداء مناسك الحج لعام 1446 هـ.

ففي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة (غرب)، استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر صباح اليوم، رحلة لضيوف الرحمن قادمة من بنغلاديش.

وقال الجاسر في تصريحات خلال الاستقبال نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة “تتشرف وتسعد باستقبال أولى رحلات الحجاج لهذا الموسم، وسط تكامل الخدمات المقدمة من الجهات الأمنية والتشغيلية وشركاء القطاع الخاص”.

وأوضح أنه تم تخصيص 6 مطارات رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن، هي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة (غرب).

إضافة إلى مطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بمدينة ينبع (غرب)، ومطار الطائف الدولي (غرب)، ومطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض (وسط)، ومطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام (شرق)، وفق الوزير السعودي.

ولفت الجاسر إلى أن تدفق الرحلات سيستمر خلال الأيام المقبلة حتى بداية شهر ذي الحجة (الموافق فلكيا 28 مايو/ أيار المقبل)، “في ظل منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، بما يعزز مكانة المملكة الريادية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن”.

في السياق ذاته، استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم رحلتين لحجاج قادمين من أفغانستان والهند، بحسب (واس).

كما أفادت الوكالة بأن رحلات أخرى للحجاج المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” انطلقت اليوم من تركيا وباكستان وماليزيا، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وتستهدف مبادرة “طريق مكة” تسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم، ليتسنى بعد وصولهم المملكة نقلهم مباشرة إلى الحافلات وإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية هذه المبادرة للعام السابع على التوالي بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات في المملكة.

وعادة ما يبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الموافق فلكيا 4 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك حتى 13 من ذي الحجة الموافق 9 يونيو 2025.

وبلغ عدد الحجاج في العام السابق (1445هـ/ 2024) مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، الذي أكد في تصريحات منتصف يونيو 2024 أن “حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة”.