الحرائق تلتهم غابات تركيا.. والسلطات تكثف جهودها

كثفت السلطات التركية جهودها لاحتواء حرائق غابات في شبه جزيرة داتشا في جنوب غربي البلاد اليوم الواقع في 4 تموز 2022، بعدما أججت الرياح الليلة الماضية ألسنة اللهب مما اضطر نحو 2400 شخص لمغادرة المنطقة.

وقال وحيد كِيريشتشي وزير الزراعة والغابات التركي إن التقييمات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع في محول كهرباء في المنطقة وأن ما يصل إلى 1500 فدان من الأراضي تضررت بالفعل.

وأضاف أن الرياح الشديدة زادت من صعوبة احتواء الحرائق التي اندلعت منتصف نهار أمس الأربعاء.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 19 شخصا أصيبوا بسبب الحرائق وما زال تسعة منهم يتلقون العلاج حتى صباح اليوم الخميس.

وقال كِيريشتشي إنه تم إجلاء 2400 شخص عن المنطقة كإجراء احترازي.

وقالت السلطات إن عشر طائرات و20 طائرة هليكوبتر، منها واحدة يمكنها العمل ليلا، تشارك في جهود مكافحة النيران.

وتعرضت بلدان منها فرنسا والبرتغال- التي عانت من موجة حارة ثانية في غضون شهرين- لسلسلة من حرائق الغابات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويقول علماء إن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يجعل موجات الحر أكثر ترجيحا وشدة.