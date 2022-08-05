الحرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات حول العالم

أدّت درجات الحرارة المرتفعة وموجات الحر القاسية الى اندلاع حرائق التهمت مساحات شاسعة من الزراعات، ودمرت منازل، وهددت مصادر للرزق في أنحاء العالم في النصف الأول من العام الجاري 2022 وفي يوليو تموز وأغسطس آب الجاري.

وفيما يلي قائمة بالحرائق الكبيرة التي كان حدوثها نادرًا فيما مضى، والتي يقول العلماء إنها صارت أكثر تكرارًا وأشد استعارا، وذلك بسبب موجات الحر، ومواسم الجفاف، والتهديد المتنامي للبيئة الذي يمثله تغير المناخ.

* آسيا

* في كوريا الجنوبية، اندلع حريق في مقاطعة أولجين الساحلية، وشكل تهديدا لمحطة هانول للطاقة النووية. وأتى الحريق الذي اشتعل في أوائل مارس آذار على نحو 42 ألف فدان وأرغم أكثر من 7000 شخص على مغادرة المنطقة، طبقا لخدمات مرصد الأرض في وكالة ناسا.

* أفريقيا

* المغرب

(المنطقة الشمالية – تازة) – بدأ اندلاع عدد من الحرائق ابتداء من يوم 13 يونيو حزيران في أقاليم العرائش ووزان وتطوان في شمال البلاد، وفي إقليم تازة في جنوب شرق البلاد. والتهمت النيران قرابة 5000 فدان وشردت الآلاف وأودت بحياة شخص واحد.

* أوروبا

* اندلع حريق في متنزه وطني في جمهورية التشيك على حدود ألمانيا يوم 24 يوليو تموز أتى على نحو 5651 فدانا، طبقا لتقرير أصدره النظام العالمي للتحذير من الكوارث والتنسيق لمكافحتها (جي.دي.إيه.سي.إس).

* في فرنسا، استعرت حرائق غابات في منطقة جيروند في جنوب غرب فرنسا وأتت على 47700 فدان حتى 19 يوليو تموز. وتم إجلاء 43 ألف شخص.

* في ألمانيا، أتى حريق في مكب للذخائر في غرب برلين في الرابع من أغسطس آب على غابات في منطقة تعادل مساحة ثلاثة ملاعب لكرة القدم وتسبب في وقوع انفجارات.

* في اليونان، اندلع حريق غابات يوم 23 يوليو تموز في جزيرة ليسبوس بالقرب من تركيا. وأتى الحريق على نحو 4200 فدان طبقا لوكالة الفضاء الأوروبية. وهذا الشهر اشتعلت حرائق متعددة بالقرب من العاصمة أثينا وكذلك في غرب شبخ جزيرة بيلوبونيز وفي جزيرة سالامينا.

* في إيطاليا، اندلع حريق يوم 20 يوليو تموز بالقرب من كارسو وامتد عبر الحدود إلى سلوفينيا وأتى على أكثر من خمسة آلاف فدان حتى 21 يوليو تموز.

وفي 19 يوليو تموز اندلع حريق في توسكاني ودمر 1600 فدان حتى 20 يوليو تموز.

* في البرتغال، اندلع حريق غابات يوم 17 يوليو تموز في منطقة موركا في شمال البرتغال وأتى على ما بين 42711 إلى 29653 فدانا. وعُثر على زوجين مسنين ميتين داخل سيارة محترقة.

وفي وقت سابق من يوليو تموز اندلعت عدة حرائق غابات في السابع من يوليو تموز في منطقتي لايريا وسنتاريم في منطقة أوريم. واحترق أكثر من 7413.1 فدان طبقا لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي.

* في إسبانيا، حتى 19 يوليو تموز كان أكثر من 30 حريق غابات مستعرا في أجزاء من البلاد. وركزت السلطات على الحرائق المشتعلة في قشتالة وليون وجاليسيا.

ويوم 18 يوليو تموز اندلع حريق في إقليم سرقسطة وأتى على نحو 4942 فدانا طبقا لتقرير من كوبرنيكوس.

وفي وقت سابق اندلع حريق في زامورا وأتى على 49421 فدانا من الزراعات.

وفي الثامن من يونيو حزيران تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق في إقليم ملقة دمر 8600 فدان من الغابات والأدغال.

* في تركيا، اندلع حريق غابات يوم 13 يوليو تموز بالقرب من بلدة مرمريس في إقليم موغلا المطل على بحر إيجة وامتد عبر الغابات في المنطقة التي يسكنها عدد قليل من السكان. ودمر الحريق قرابة 1800 فدان من الأراضي. وتم إجلاء 3530 شخصا.

* أمريكا الشمالية

* في كندا، اندلع حريق يوم 14 يوليو تموز بالقرب من قرية ليتون في كولومبيا البريطانية. وهو أكبر حريق غابات في الإقليم حتى الآن هذا العام بحسب خدمة بي.سي لحرائق الغابات.

في اليوم التالي لاندلاع الحريق، احترق نحو ألفي فدان. وأصدرت السلطات المحلية أوامر إجلاء لملاك عقارات قريبة من الحريق في حين طلبت من سكان محميات فيرست نيشن الرحيل عن المنطقة.

* في الولايات المتحدة، تسبب ما يسمى حريق ماكيني الذي اندلع في شمال ولاية كاليفورنيا قرب حدود ولاية أوريجون في تفحم 56 ألف فدان وأرغم نحو 4500 من السكان على الرحيل وأودى بحياة أربعة أشخاص.

واندلع حريق في الثامن من يوليو تموز في جزء من متنزه يوسيميتي الوطني الذي يضم بعض أضخم وأقدم أشجار السيكويا العملاقة في العالم. والتهمت النيران 19244 فدانا حتى 26 يوليو تموز ونزح سكان نحو 3700 منزل.

واندلع ما يسمى حريق الأنابيب يوم 17 أبريل نيسان في غابة ناشونال فورست والنصب الوطني سانسيت كراتر فولكانو ناشونال مونيومينت ومتنزه لاك بيل بارك شمالي مدينة فلاجستاف في ولاية أريزونا. وأتى الحريق على أكثر من 20 ألف فدان ونزح سكان أكثر من 2100 منزل.

وفي ولاية نيو مكسيكو، شكل الاندماج بين حريق هيرميتس بيك في جبال سانجري دي كريستو في مقاطعة سان ميجيل وحريق كالف كانيون في شرق سانتا أكبر حريق في ولاية نيو مكسيكو إلى اليوم. واندلع الحريقان يومي السادس و19 أبريل نيسان على التوالي وأحرقا 341735 فدانا حتى 15 يوليو تموز بحسب تقرير نشرته خدمات سانتا في ناشونال فوريست سيرفيسيز.

(كاليفورنيا-بيج سور) – أتى الحريق الشتوي النادر، الذي سمي حريق كولورادو، على 1500 فدانا جنوبي مونتيري وإلى الشمال مباشرة من المنطقة التي تعرف باسم بيج سور في كاليفورنيا من 21 إلى 24 يناير كانون الثاني.

* أمريكا الجنوبية

* في الأرجنتين، اندلعت حرائق كوريينتس في إقليم كوريينتس بالقرب من حدود باراجواي في السابع من فبراير شباط ودمرت نحو مليونين و223948 فدانا من الغابات والمراعي تمثل قرابة 12 في المئة من الإقليم.

وشردت النيران أو قتلت عدة حيوانات برية مثل خنزير الماء والذئاب المروضة والتماسيح والغزلان وأنواع أخرى.