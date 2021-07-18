الحرائق تهدد من جديد غابات اللاذقية في سوريا

أدى الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة في بعض المناطق السورية والساحلية خاصة، إلى اندلاع حرائق كبيرة ومتفرقة في عدة مناطق.

وقد أعلنت فرق فوج إطفاء في محافظة اللاذقية التي تقع على الساحل السوري عن إخمادها لحريق شب في الأراضي الزراعية بين قريتي الخلالة وفديو بريف اللاذقية أتى على عشرات الدونمات.

وأوضح قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر، أن “خمس آليات من الفوج والحراج والدفاع المدني شاركت في السيطرة على الحريق ومنع تمدده باتجاه المناطق المحيطة”.

وأضاف: “الآليات تعمل حاليا على تبريد الحريق لمنع اشتعاله من جديد”، ومبينا أن “الأضرار اقتصرت على الماديات”.

من جهته، أشار رئيس مجلس بلدية “الشير”، مازن دويبة، إلى أن “الحريق أتى على مساحة تقدر بـ15 دونما مزروعة بأشجار الزيتون وبعض أشجار الحمضيات إضافة إلى أنواع من الدغليات والأعشاب”.

يشار إلى أن أطقم مروحيات القوات الجوية الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم في سوريا، شاركت الأسبوع الماضي بإخماد حريق هائل في اللاذقية اندلع في الغابات المحيطة بقرية ديروتان وغطت النيران أكثر من 1.5 هكتار من الأراضي.