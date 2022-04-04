الحرب الأوكرانية.. قصف روسي عنيف على ماريوبول وقتال على 3 جبهات آخرى

تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، على كافة الجبهات مع ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين، حيث سُمع دوي انفجارات في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن انفجارات سمع دويها في مدينة خيرسون جنوب البلاد أيضا.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إسقاط مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي-34 وسوخوي-35، إضافة لصاروخين من نوع كروز وطائرة مروحية وإصابة طائرة للمراقبة الجوية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن معارك عنيفة اندلعت في ماريوبول خلال محاولة القوات الروسية احتلال كامل المدينة، وأضافت أن ماريوبول تتعرض لقصف روسي عشوائي شديد وكثيف وأن القوات الأوكرانية تقاوم بضراوة وتحتفظ بالسيطرة على وسط المدينة.

وأشارت إلى أن ماريوبول هدف رئيسي للغزو الروسي لأنها تؤمن ممرا بريا من روسيا إلى شبه جزيرة القرم.

وفي مقاطعة بيلغورود قالت مصادر روسية رسمية إن انفجارا سمع في بلدة “توماروفكا”، تبعه سقوط شظايا يعتقد أنها لقذيفة أوكرانية. ونقل شهود عيان أن الانفجار الذي سمعه سكان البلدة كان نتيجة إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية قذيفة أوكرانية في المنطقة.

وتعرّضت خزانات الوقود داخل ميناء مدينة أوديسا، جنوبي أوكرانيا، للقصف بصواريخ روسية فجر أمس الأحد، مما تسبب في اندلاع حرائق. وأكدت قيادة العمليات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الجنوبية أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا.

استمرار المساعدات الأميركية

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن شحنات من المساعدات العسكرية وصلت إلى أوكرانيا خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن واشنطن تمد كييف بصواريخ جافلين وستينغر وغيرها من المعدات العسكرية.

وشدد كيربي في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” (FoxNews) على أن واشنطن ستواصل تقديم هذه المعدات العسكرية نظرا لحاجة أوكرانيا إليها، وفق قوله.

واعتبر كبير موظفي البيت الأبيض رون كلين، أن القوات الأوكرانية تحقق انتصارا في محيط كييف وشمالي البلاد، بفضل بسالة جنودها والدعم المقدم لها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف كلين في مقابلة تلفزيونية أن هناك أدلة على أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يقوم بإخراج قواته من شمال أوكرانيا لنشرها شرقا بهدف إعادة إطلاق المعركة من هناك.

لقاء الرئيسين

في المقابل، أكدت الرئاسة الروسية ثقتها في أن تحقق العملية العسكرية في أوكرانيا أهدافها بالكامل، مبدية أملها في التوصل إلى اتفاقات عبر المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف -في برنامج على القناة الروسية الحكومية- إن بوتين يمكن أن يلتقي زيلينسكي بعد التوصل لاتفاق واضح ومحدد ومكتوب بين الجانبين.

وقف إطلاق النار

من ناحيته، دعا زيلينسكي موسكو لسحب قواتها بشكل كامل، والعودة إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 24 من فبراير/شباط الماضي، وهو تاريخ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وشدد زيلينسكي في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” (CBS) الأميركية، على ضرورة وقف إطلاق النار قبل عقد محادثات مباشرة مع نظيره الروسي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يناقش معه مسألة الضمانات الأمنية والحياد وسيادة أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي ضرورة الحوار بين كييف وموسكو، معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد للحيلولة دون سقوط ملايين القتلى، حسب تعبيره.