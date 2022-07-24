الحرب تدخل شهرها السادس.. وروسيا تستهدف ثاني أكبر المدن الأوكرانية

مع دخول الحرب شهرها السادس، الأحد لم يظهر ما يشير إلى تراجع حدة المعارك في مختلف مناطق أوكرانيا.

وأفاد الجيش الأوكراني، الأحد بوقوع قصف روسي في الشمال والجنوب والشرق، وأشار مجددا إلى أن العمليات الروسية تمهد الطريق لهجوم في باخموت بمنطقة دونباس في الشرق.

ودفعت كثافة القصف الروسي رئيس بلدية خاركيف لحث سكان ثاني أكبر المدن الأوكرانية على تجنب المواصلات البرية كلما أمكن ذلك.

وكتب إيهور تيريخوف على تيليجرام اليوم الأحد يقول “أظهرت أحداث الأسبوع الماضي أن المعتدي لا يحاول حتى ادعاء أنه يطلق النار على الأهداف العسكرية فقط … استخدموا مترو الأنفاق بدرجة أكبر اعتبارا من اليوم هو أسلم وسيلة للتحرك”.

وقالت قيادة سلاح الجو إن قواتها أسقطت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ثلاثة صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر أُطلقت من البحر الأسود واستهدفت منطقة خميلنيتسكي في الغرب.

وقال زيلينسكي في شريط مصور بُث في ساعة متأخرة من مساء السبت إن القوات الأوكرانية تدخل “خطوة بخطوة” منطقة خيرسون المحتلة بشرق البحر الأسود.

واستنكرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بقوة قصف أوديسا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية دمرت سفينة أوكرانية وصواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن في ميناء أوديسا الأوكراني.

وقالت “تم تدمير سفينة أوكرانية راسية ومستودع يضم صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن بصواريخ موجهة أطلقتها البحرية في موقع إصلاح سفن بميناء أوديسا”.

وقال وزير الدفاع التركي أمس السبت إن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو “لا علاقة لها” بالهجمات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.

وأوضح الجيش الأوكراني أن صاروخين روسيين من طراز كاليبر أصابا منطقة بها محطة ضخ في ميناء أوديسا وأن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين آخرين.