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الحرب مع الناتو قد تقع في أي وقت.. لافروف: الحرب القادمة نووية!

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 12:04 مساءً
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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اتهم وزير الخارجية الروسية “سيرغي لافروف” دول الغرب ببدء الحرب في اوكرانيا اذ ان الناتو لم يلتزم بتعهداته بشأن التوسع شرقا، معتبرا ان الحلف ملتزم بقرارات ورغبات الولايات المتحدة وأنه لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب أمن دولة أخرى.

كلام لافروف جاء خلال كلمة أكد فيها ان الغرب يخطط لحرب “نووية” وأن الحرب مع الناتو قد تقع في أي وقت و”نحن مستعدون لها “، ولفت الى ان أوكرانيا تحولت إلى ساحة للقضاء على كل ما يتعلق بروسيا، متهما الاميركيين بأنهم يريدون التحكم بأوروبا والعالم كما فعل هتلر.

واذ لفت الى ان أوكرانيا ما زالت تماطل في المحادثات، شدد لافروف على ان القوات الروسية تسعى بكل جهد لتفادي سقوط مدنيين قائلا: ” مع أي عملية عسكرية هناك ضحايا من العسكريين أو المدنيين”، مشيرا الى ان الغرب التزم الصمت حيال الضحايا الذين قتلتهم أوكرانيا في الشرق وأن بعض وسائل الإعلام الغربية تعمل كأداة بيد الغرب.

الى ذلك، اتهم النظام في كييف بالنازي والإجرامي وأن أوكرانيا تحاول منع بعض الجاليات الأجنبية من مغادرة المدن، متوجها الى واشنطن بالقول: ” بايدن لوح بحرب عالمية ثالثة ونقول له إنها ستكون نووية بدون شك”.

وفيما أكد أن نجاح المفاوضات مرتبط برغبة صادقة من أوكرانيا لإنهاء الحرب، أبدى لافروف استعدادهم للحوار على أساس الاحترام المتبادل للمصالح ، مؤكدا ان لكل دولة الحرية في اختيار تحالفاتها ولكن ليس على حساب دولة أخرى، وأن الغرب لا يستطيع تحديد ما هو مفيد أو مهدد لأمن روسيا .

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