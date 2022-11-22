الحرس الثوري الإيراني استهدف جماعة كردية في كردستان

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف اليوم الثلاثاء 22\11\2022 من يقول إنهم “إرهابيون” في إقليم كردستان العراق بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية.

وقالت الوكالة “في عملية اليوم استهدفنا قاعدة جماعة إرهابية إنفصالية قرب كركوك تعرف باسم حزب الحرية الكردستاني بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية”.

وتتهم طهران الجماعات الكردية الإيرانية باللجوء إلى كردستان العراق لتأجيج الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وتوفيت أميني (22 عاما) أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 أيلول.