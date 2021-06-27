الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لتقديم اللقاح لأميركا!

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن بلاده مستعدة لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للولايات المتحدة الأميركية، إذا كانت تعاني من نقص في اللقاح.

سلامي اضاف في تصريح صحافي “نعد الأميركيين بالتوصل إلى إنتاج كل ما يفرضون الحظر عليه، ومن ثم تقديمه لهم”.

تابع: “أعد الإيرانيين أن خطواتنا في التقدم لن تتوقف، وسيشهد شعبنا ثمار صموده”.

وأقيمت صباح اليوم الأحد، بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني مراسم لإزاحة الستار عن لقاح “نورا” الذي صنعته جامعة بقية الله “عج” للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.