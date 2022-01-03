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الحرس الثوري: محور "المقاومة" أصبح اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي بأضعاف

3 - يناير - 2022
الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري الايراني

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قال نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران العميد محمد رضا نقدي إن القوات البرية لمحور المقاومة أصبحت أقوى من الجيش الإسرائيلي بأضعاف.

وأضاف محمد رضا نقدي “إذا تحركت هذه القوات، لا يبقى أثر لإسرائيل وسوف ترون ذلك”.

وأكد أنهم سيدمرون القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من المعركة.

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران: “لقد قدمنا ​​الكثير من الشهداء للإسلام حتى الآن، ولكن الموجة التي أحدثها استشهاد الحاج قاسم في بلادنا والعالم الإسلامي لم يسبق لها مثيل

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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