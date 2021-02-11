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الحرس الثوري يبدأ مناورات عسكرية قرب الحدود العراقية

11 - فبراير - 2021
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

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أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، عن انطلاق تدريبات للقوات البرية بالقرب من الحدود العراقية، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

ونقلت أسوشيتد برس عن مصدر إن التدريبات السنوية التي يطلق عليها اسم “الرسول الأعظم” مستمرة في جنوب غرب البلاد وتهدف إلى الاستعداد وتقييم القوات.

ومن المقرر استخدام طائرات بدون طيار ومروحيات في التدريبات.

وقد زادت إيران في الأشهر الأخيرة من تدريباتها العسكرية في محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الاتفاق النووي، الذي قال إن واشنطن يمكن أن تدخله من جديد.

في يناير الماضي أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورة وأطلق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية على هدف تم محاكاته في المحيط الهندي.

قبل ذلك بأسبوع، أطلقت البحرية الإيرانية صواريخ كروز في إطار مناورة بحرية في خليج عمان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، تحت مراقبة ما بدا أنها غواصة نووية أميركية.

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