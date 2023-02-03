الجمعة 12 رجب 1444 ﻫ - 3 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحرس الثوري يجري تحركات عسكرية في سوريا.. اليكم السبب

منذ 6 دقائق
ميليشيات إيرانية

ميليشيات إيرانية

A A A
طباعة المقال

أجرت عناصر من الحرس الثوري تحركات عسكرية بمنطقة بريف حمص الشرقي بعد ظهر يوم الخميس 2\2\2023، تحسباً، وبعدما باتت الضربات الإسرائيلية كابوساً يقلق منام الميليشيات الإيرانية في سوريا.

فقد نقلت الميليشيات أسلحة وذخائر من مواقع تمركزها بمدينة السخنة ومستودعات مهين الاستراتيجية نحو جهة مجهولة، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجحت مصادر خاصة أن التحركات الإيرانية الأخيرة تهدف من خلالها إلى تجنب الضربات الجوية الإسرائيلية على غرار ما حصل بمنطقة البوكمال قبل عدة أيام.

كما أشارت المصادر إلى خروج رتل عسكري مؤلف من 5 شاحنات من منطقة السخنة تحت حماية مشددة، مساء الخميس 2\2\2023.

يأتي هذا في حين تفرض ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني، هيمنتها على جميع مستودعات منطقة مهين في البادية السورية عقب انسحاب قوات الشرطة العسكرية الروسية منتصف عام 2021 الماضي نحو مطار تدمر العسكري وإخلاء المنطقة بشكل كامل لصالح القوات الإيرانية.

يشار إلى أن تلك المنطقة تتعرض بين الحين والآخر لضربات إسرائيلية، تطال تحديداً تحركات مجموعات موالية لطهران.

وأواخر العام الماضي، بدأت تلك الميليشيات بتغيير مواقعها لاسيما في ريف محافظة دير الزور، بعد استهداف إسرائيلي لعدد من مواقعها في ريفي حلب والعاصمة دمشق.

كما نقلت منصّات الصواريخ التي نصبتها في منطقة تقع ضمن مدينة الميادين، باتجاه محطة ضخ النفط الثانية جنوب محافظة دير الزور.

إلى ذلك، تتركز مواقع الميليشيات الإيرانية عامة، غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

كما يقدر عدد من المراقبين وجود نحو 15 ألف عنصر من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وحدها، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.

    المزيد من أخبار العالم

    علم الهند
    في حملة للقضاء على زواج القاصرات.. الشرطة الهندية تعتقل 1800 رجل
    دبابات ليوبارد
    المانيا وافقت على تصدير دبابات ليوبارد1 القتالية إلى أوكرانيا
    الدولار
    ارتفاع الدولار بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

    الأكثر قراءة

    أحد فروع "فرنسبنك"
    فرنسبنك يغلق كافة فروعه على خلفية قرار قضائي!
    من أحد تجمعات حزب الله
    فيلق القدس لتهريب الدولارات.. ماذا عن حزب الله؟
    الدولار
    كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء ؟