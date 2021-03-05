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الحرس الثوري يحبط محاولة اختطاف طائرة إيرانية مدنية

5 - مارس - 2021
طائرة تابعة للخطوط الإيرانية

طائرة تابعة للخطوط الإيرانية

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية من طراز “فوكر 100″، مملوكة للخطوط الجوية الإيرانية، كانت برحلة داخلية ومتوجهة من منطقة الأهواز إلى مدينة مشهد.

وقال الثوري الإيراني في بيان، إن مخططي اختطاف الطائرة كانوا ينوون التوجه بها إلى مطار دولة خليجية، لم يحددها، مشيرا الى أن الطائرة هبطت اضطرارياً في مطار أصفهان، وتم اعتقال منفذي محاولة الاختطاف.

وأوضح الحرس إن الطاقم الأمني التابع له -الذي كان موجودا على الطائرة- نفذ عملية هبوط الطائرة بعد إحباط محاولة الاختطاف.

وقال المراسل إنه لم تعرف بعد مطالب المختطفين، وعددهم وجنسياتهم.

ولم يضف بيان الحرس الثوري الإيراني أي تفاصيل عن هدف الاختطاف أو الجهات التي تقف وراء ها.

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