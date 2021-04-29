الحرس الثوري يداهم مكاتب روحاني وظريف!

نقل موقع “إيران واير” الناطق بالفارسية عن مصادر خاصة داخل البلاد أن ضباطاً من وحدة استخبارات الحرس الثوري داهموا صباح الخميس مكاتب الرئيس حسن روحاني ومحمد جواد ظريف، وذلك على خلفية التسجيل المسرب لوزير الخارجية الإيراني، الذي أثار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية.

وبعد مشادة قصيرة مع حراس مكتب الرئيس ووزارة الخارجية، أخذ عناصر استخبارات الحرس الثوري عدداً من الوثائق من المبنى، وفق الموقع.

كما وقعت المداهمات بعد أن قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن وزارة المخابرات تحقق في مصدر مقابلة تم تسريبها مؤخراً مع ظريف، وذلك بحسب “العربية”.