الحرس الثوري يستهدف الشباب في إيران… “خطر على النظام”

حذرت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، نظام بلادها من جيل الشباب الجديد، معتبرة انه سلوكه الناقد يعد الخطر الأكبر على نظام طهران.

وقال تقرير لصحيفة “صبح صادق” الصادرة عن الحرس الثوري، إن جيل الشباب خطر على النظام الإيراني، داعيا إلى وضع سياسات تعالج ما وصفه بالسلوك النقدي لهذا الجيل من قبل الأجهزة المختصة، في إشارة إلى دوره في الاحتجاجات الشعبية.

تقرير الصحيفة أضاف أن “مواليد التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة يشكلون تهديدا جديا على المستقبل السياسي والثقافي للبلاد، كما أن السيطرة عليهم ليست سهلة كما هو الحال في السيطرة على الأجيال الأخرى”.

وأوضحت الصحيفة أوجه التمايز بين هذه الأجيال مع سابقاتها بأنهم ترعرعوا في ظل تناقص الإنجاب وأسر قليلة العدد، ولديهم رؤية نقدية للثقافة الأسرية التقليدية.

كذلك أشارت إلى أن “دراسة سلوك هذه الأجيال خاصة عبر الإنترنت تظهر أن السيطرة على هذا الجيل له طبيعة معارضة للوضع السائد، ويمتلك وجهات نظر مختلفة لدرجة أن بعض علماء الاجتماع أسماه بالجيل المختلف كليا”، معتبرة ميوله نحو التعددية والحداثة تهديدا جديا للنظام، دون أن تنتبه الأجهزة المعنية لهذا الأمر، حسب تعبيرها.

يذكر أنه في الاحتجاجات الشعبية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في نوفمبر 2019 التي عمت ما يقارب 100 مدينة إيرانية، كانت الغالبية العظمى من المحتجين من بين الشباب والمراهقين.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان فإن غالبية ضحايا الاحتجاجات والذين بلغ عددهم قرابة 1500 كانوا من الشباب والمراهقين.