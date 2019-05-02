الحريري بحث مع رئيس الوزراء المصري العلاقات الثنائية

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري محادثات مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في السراي الحكومي تناولت اخر المستجدات والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة العربية وتركزت على سبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات.

ووصل رئيس الوزراء المصري الى السراي عند التاسعة والنصف صباحا واستقبله الرئيس الحريري حيث اقيم له استقبال رسمي عزفت خلاله الموسيقى النشيدين اللبناني والمصري وبعدما استعرضا حرس الشرف صافحا كبار المستقبلين ثم توجها الى قاعة الاجتماعات.

وشارك في الاستقبال الرسمي عن الجانب اللبناني وزير الصناعة وائل ابو فاعور، وزير الاقتصاد منصور بطيش، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الاتصالات محمد شقير، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، وزيرة الطاقة ندى البستاني، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، الوزير السابق غطاس خوري، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية اضافة الى عدد من المستشارين.

وعن الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، سفير مصر في لبنان نزيه النجاري، الامين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح وعدد من المستشارين.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام