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الحزمة المليارية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.. بايدن يشيد وترامب يعرقل

منذ 7 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

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يبدو أن أولى مراحل التحديات بين الفريق الفائز في الانتخابات الأمريكية والفريق الحالي، ستطفو إلى السطح مع بدء النقاش في الكونغرس حول نسخة معدلة جديدة من حزمة الطوارئ لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

حيث وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حزمة الطوارئ لتحفيز الاقتصاد في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا، والتي تجري مناقشتها في الكونغرس حاليا، بأنها قد تكون “بداية جيدة”.

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي إن إن” أمس الخميس: “نتحدث عن حزمة بقيمة 900 مليار دولار. ستكون هذه بداية جيدة. لن تكون كافية، لكنها ستغطي الاحتياجات الأكثر إلحاحا للناس الذين فقدوا وظائفهم والذين سيصبحون بلا مأوى بعد عيد الميلاد لأنهم عاجزون عن دفع الإيجار، كما سيساعد ذلك في سداد القروض”.

وأضاف: “لكن يقال إن الرئيس (دونالد ترامب) غير مستعد للتوقيع على مثل هذا القانون.. ربما لن يصوت نحو 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح مشروع القانون، لكن إذا طرح زعيم الأغلبية الجمهورية السناتور ميتش مكونيل مشروع القانون للتصويت، فيمكن أن تتم الموافقة عليه”.

وأكد بايدن أن “هذه ستكون بداية جيدة”، مشيرا إلى أنه بعد توليه منصب الرئيس، سيطلب تخصيص أموال إضافية من أجل حل المشكلة”.

وفي وقت سابق تعهد بايدن بتحفيز اقتصاد البلاد، وخلق مزيد من الوظائف خلال الأشهر المقبلة.

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