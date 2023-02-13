الحفارات تبدأ إزالة الأنقاض في منطقة تركية دمرها الزلزال

أظهر مقطع مصور بطائرة مسيرة، الاثنين، أن الحفارات الآلية بدأت إزالة الأنقاض من منطقة حضرية في إقليم هاتاي بجنوب تركيا الذي دمره الزلزال الضخم الذي وقع الأسبوع الماضي مع اقتراب عملية العثور على ناجين من نهايتها.

وأظهر المقطع عدة حفارات هيدروليكية ضخمة، بالقرب من مدينة أنطاكية، تنقب في أكوام الحجارة أو تهدم أسقف المباني الخرسانية المتأرجحة، مع تصاعد سحابات ترابية من الحطام في ظل تساقط الحجارة الخرسانية.

وانتشر العاملون المرتدون السترات سهلة الرصد في المنطقة المقفرة التي كانت يوما منطقة سكنية، بينما وقفت مجموعات من الناس لمتابعة ما يجري من مسافة آمنة.

وجلس بعض المتابعين على أرائك وكراسي محطمة من مباني تشققت جراء زلزال يوم الاثنين الضخم الذي هز مساحة شاسعة من جنوب تركيا وشمال غرب سوريا. وتخطت حصيلة الوفيات مجتمعة في البلدين الآن 37 ألف قتيل.

وفي سوريا، قال مارتن جريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة اليوم الاثنين إن مرحلة الإنقاذ بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة “تقترب من نهايتها” وإن التركيز تحولا إلى توفير المأوى والأغذية والتعليم للناجين.