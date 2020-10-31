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“الحقيبة السوداء”… دبي تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

منذ 37 دقيقة
دبي تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

دبي تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

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في عملية أطلق عليها “الحقيبة السوداء”، تمكنت شرطة دبي من إحباط مخطط زعيم عصابة إجرامية دولية منظمة، حاول الترويج لـ 40 كيلوغراما من مخدر “الكريستال” في البلاد.

وألقت الشرطة القبض على ابن عم زعيم العصابة المتواجد في موطنه ومتهم آخر، وهما من الجنسية الآسيوية، بعد مراقبة وجهود حثيثة من عناصر الشرطة.

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، أن عملية “الحقيبة السوداء” تأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي بشكل مستمر ومتواصل لمكافحة وإحباط مخططات تجار ومروجي المخدرات.

وأضاف أن الضربات الاستباقية التي تواصل شرطة دبي توجيهها إلى التجار والمروجين تدل على يقظة وجاهزية عناصر المكافحة في تخليص أفراد المجتمع من وباء هذه الآفة.

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