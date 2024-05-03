الحكم بالسجن 15 عاما على ناشط روسي لمناهضته الحرب

قضت محكمة عسكرية روسية اليوم الجمعة بسجن ناشط مناهض للحرب 15 عاما في مدينة خاباروفسك أقصى شرق البلاد لإدانته بجرائم من بينها إضرام النار في مركز عسكري وتدنيس مقابر جنود روس قتلوا في أوكرانيا.

ووصفت المحكمة في بيان أنجيل نيكولاييف بأنه “معارض للتعبئة العسكرية” وعرضت قائمة طويلة من جرائمه التي تعود إلى ما يقرب من عامين.

وقالت المحكمة إن في مناسبتين منفصلتين، رسم نيكولاييف “رموزا مشابهة لرموز نازية” على أعلام روسيا التي تغطي قبور جنود قتلوا في أوكرانيا.

وقالت المحكمة إن نيكولاييف قام في الربيع الماضي بقطع رمز “زد”، الذي يرمز إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، من ملصق إعلاني في محطة محلية للحافلات، وهو ما يعد عملا تخريبيا. كما قام بتمزيق رموز “زد” ملصقة على سيارات.

وفي وقت لاحق، قالت المحكمة إن نيكولاييف أشعل النار في مركز تجنيد عسكري في خاباروفسك الخريف الماضي باستخدام “زجاجتين بهما خليط قابل للاشتعال”، وهو ما يعد عملا إرهابيا. ولم يصب أحد بأذى في الواقعة، لكن المحكمة ذكرت أن المبنى تعرض لأضرار جسيمة.

وجرى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص في روسيا بسبب تعبيرهم عن آراء مناهضة للحرب منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، بحسب مجموعة أو.في.دي-إنفو الحقوقية الروسية. ويشمل هذا الرقم أشخاصا تم اعتقالهم بسبب جرائم لا تتضمن عنفا، مثل نشر آراء سلبية حول الجيش الروسي على الإنترنت أو إجراء مقابلات مع صحفيين حول الحرب.