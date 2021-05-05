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الحكم بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني في بلجيكا... وهذه تهمته

5 - مايو - 2021
آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 2:49 مساءً
أسد الله أسدي

أسد الله أسدي

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سحب دبلوماسي إيراني حكم عليه في شباط/فبراير في بلجيكا بالسجن عشرين عاما بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، الأربعاء طلب استئناف كان تقدم به ما يجعل الحكم الصادر بحقه نهائيا.

وقال المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية المسؤولة عن الإرهاب إيريك فان دويز لوكالة ”فرانس برس“ إن ”محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه“.

ولن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في الرابع من شباط/فبراير في المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاما.

ويذكر أن إيران كانت قد اعتقلت في شباط الماضي مواطناً إيرانياً فرنسياً يحمل جنسية مزدوجة وآخر ألمانياً، وذلك كوسيلة ضغط من أجل إطلاق سراح أسد الله أسدي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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