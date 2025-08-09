الأحد 15 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
الحكم على رئيس وزراء تشاد السابق وزعيم المعارضة بالسجن 20 عاماً

منذ 33 دقيقة
سوكسيه ماسرا

قال محامي رئيس وزراء تشاد السابق وزعيم المعارضة سوكسيه ماسرا لرويترز، اليوم السبت “إن موكله حُكم عليه بالسجن 20 عاما بعد إدانته بنشر رسائل عنصرية ومعادية للأجانب تحرض على العنف”.

ماسرا من أشد المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي وكان قد شغل منصب رئيس الوزراء في حكومة ديبي المؤقتة لمدة خمسة أشهر تقريبا قبل أن يترشح أمامه في انتخابات مايو أيار 2024.

وفتح المدعي العام في تشاد تحقيقا ضده في مايو أيار فيما يتعلق باشتباك قتل فيه عشرات في بلدة مانداكاو بجنوب البلاد في الشهر ذاته.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاما، قال محامي ماسرا إن المحكمة أمرت موكله بدفع غرامة قدرها مليار فرنك أفريقي (1.8 مليون دولار).

وذكر المحامي أن فريقه يعتزم استئناف الحكم.

    المصدر :
  • رويترز

